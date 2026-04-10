Макрон поговорив з Папою Римським про війну, мир і баскетбол

У п’ятницю, 10 квітня, відбулася перша зустріч Папи Римського Лева XIV і президента Франції Емманюеля Макрона, на якій йшлося про різноманітні теми від війни в Ірані до баскетболу.

Про це повідомляє Euractiv, пише "Європейська правда".

Представник адміністрації Макрона перед зустріччю розповів, що французький лідер хотів насамперед обговорити "врегулювання кризи на Близькому Сході".

Після зустрічі Макрон заявив, що був "дуже радий" зустрітися з понтифіком, написавши у своїх соцмережах: "Ми поділяємо одне й те саме переконання. Перед обличчям розколів у світі дії в ім'я миру є обов'язком і необхідністю".

Своєю чергою Ватикан повідомив, що папа Лев і його вищі посадові особи обговорили з Макроном "конфлікти по всьому світу, висловивши надію на те, що мирне співіснування може бути відновлено за допомогою діалогу та переговорів".

І Макрон, і Папа Лев закликали до діалогу для припинення війни на Близькому Сході та дистанціювалися від войовничої риторики президента США Дональда Трампа.

Обидва привітали перемир'я між США та Іраном і закликали до дипломатичного вирішення війни, яка поширилася по всьому Близькому Сходу і потрясла світову економіку.

Були й більш невимушені моменти: на кадрах, опублікованих Святим Престолом, видно, як Макрон вручає папі майку з автографами членів французької національної збірної з баскетболу.

Народжений у Чикаго Папа Лев є шанувальником спорту: він любить бейсбол і баскетбол, а у своїй заміській резиденції регулярно плаває та грає в теніс.

Нагадаємо, 8 квітня Папа Римський Лев XIV привітав оголошення про двотижневе перемир’я між США та Іраном, висловивши сподівання на завершення війни шляхом переговорів.

У березні Лев XIV виступив із закликом до негайного припинення вогню у війні з Іраном.