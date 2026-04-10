Макрон поговорил с Папой Римским о войне, мире и баскетболе

В пятницу, 10 апреля, состоялась первая встреча Папы Римского Льва XIV и президента Франции Эмманюэля Макрона, на которой обсуждались различные темы – от войны в Иране до баскетбола.

Об этом сообщает Euractiv, пишет "Европейская правда".

Представитель администрации Макрона перед встречей рассказал, что французский лидер хотел прежде всего обсудить "урегулирование кризиса на Ближнем Востоке".

После встречи Макрон заявил, что был "очень рад" встретиться с понтификом, написав в своих соцсетях: "Мы разделяем одно и то же убеждение. Перед лицом расколов в мире действия во имя мира являются долгом и необходимостью".

В свою очередь Ватикан сообщил, что папа Лев и его высшие должностные лица обсудили с Макроном "конфликты по всему миру, выразив надежду на то, что мирное сосуществование может быть восстановлено с помощью диалога и переговоров".

И Макрон, и Папа Лев призвали к диалогу для прекращения войны на Ближнем Востоке и дистанцировались от воинственной риторики президента США Дональда Трампа.

Оба приветствовали перемирие между США и Ираном и призвали к дипломатическому урегулированию войны, которая распространилась по всему Ближнему Востоку и потрясла мировую экономику.

Были и более непринужденные моменты: на кадрах, опубликованных Святым Престолом, видно, как Макрон вручает папе майку с автографами членов французской национальной сборной по баскетболу.

Родившийся в Чикаго Папа Лев является поклонником спорта: он любит бейсбол и баскетбол, а в своей загородной резиденции регулярно плавает и играет в теннис.

Напомним, 8 апреля Папа Римский Лев XIV приветствовал объявление о двухнедельном перемирии между США и Ираном, выразив надежду на завершение войны путем переговоров.

В марте Лев XIV выступил с призывом к немедленному прекращению огня в войне с Ираном.