В аеропорту Кишинева оголосили тривогу: персонал і пасажирів евакуювали

В аеропорту Кишинева 10 квітня оголосили тривогу через повідомлення про нібито закладену бомбу, у зв'язку із чим пасажирів та персонал евакуювали з будівлі.

Прикордонна поліція Молдови зазначила, що процедуру реєстрації пасажирів тимчасово призупинено, а розклад рейсів може змінитися. Спецслужби проводять перевірку.

"Просимо поставитися з розумінням і зберігати спокій. Ми повернемося з додатковою інформацією пізніше", – повідомили в прикордонній поліції.

У пресслужбі аеропорту заявили, що співпрацюють з правоохоронними органами, щоб якомога швидше відновити роботу. Пасажирам рекомендують перевіряти статус рейсів на сайті airport.md.

У Парижі у лютому через "бомбу" евакуйовували Монпарнаську вежу та престижний ВНЗ.

Перед тим в інший день надійшло фальшиве повідомлення про замінування офісу ультралівої партії "Нескорена Франція".