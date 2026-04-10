В аэропорту Кишинева объявили тревогу: персонал и пассажиров эвакуировали

В аэропорту Кишинева 10 апреля объявили тревогу из-за сообщения о якобы заложенной бомбе, в связи с чем пассажиров и персонал эвакуировали из здания.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Пограничная полиция Молдовы отметила, что процедура регистрации пассажиров временно приостановлена, а расписание рейсов может измениться. Спецслужбы проводят проверку.

"Просим отнестись с пониманием и сохранять спокойствие. Мы вернемся с дополнительной информацией позже", – сообщили в пограничной полиции.

В пресс-службе аэропорта заявили, что сотрудничают с правоохранительными органами, чтобы как можно быстрее возобновить работу. Пассажирам рекомендуют проверять статус рейсов на сайте airport.md.

В Париже в феврале из-за "бомбы" эвакуировали башню Монпарнас и престижный вуз.

Перед этим на другой день поступило ложное сообщение о заминировании офиса ультралевой партии "Непокоренная Франция".