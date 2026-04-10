ЗМІ: диверсія в Італії призвела до призупинки постачання нафти на південь Німеччини

Диверсія на об'єкті критичної інфраструктури в італійських Альпах наприкінці березня поставила під загрозу забезпечення пальним двох найбільших федеральних земель Німеччини – Баварії та Баден-Вюртемберга.

Про це стало відомо Welt am Sonntag та Business Insider, повідомляє "Європейська правда".

Через атаку на енергопостачання нафтопроводу Transalpine Pipeline (TAL) найбільший нафтопереробний завод Німеччини Miro поблизу Карлсруе залишився без постачання сирої нафти на кілька днів.

"До 30 березня, приблизно до 2 години ночі, ми три дні не отримували нафту через трубопровід TAL і використовували наші запаси нафти", – підтвердила речниця компанії.

Нафтопереробний завод Bayernoil також мав проблеми через перебої з постачанням. Підрозділи в Нойштадті та Фобурзі в Баварії були змушені протягом трьох днів компенсувати перебої в постачанні за рахунок місцевих запасів.

За інформацією, причиною виходу з ладу трубопроводу став напад на систему електропостачання насосної станції поблизу Терцо-ді-Тольмеццо в італійських Альпах. Два незалежні джерела підтвердили, що вихід трубопроводу з ладу стався унаслідок акту диверсії. Німецькі органи влади були проінформовані про цей інцидент італійською стороною.

"Федеральне кримінальне управління підтримує контакт з італійською владою щодо цього інциденту", – підтвердив представник МВС Німеччини.

Компанія-оператор TAL не висловилася щодо причин виходу з ладу трубопроводу, оператор електромереж Terna в Північній Італії також відмовився від будь-яких коментарів.

Речниця нафтопереробного заводу Miro підкреслила, що не було жодних обмежень у постачанні на заправні станції. Скільки часу нафтопереробний завод міг би ще забезпечувати сировину з місцевих нафтобаз, невідомо.

Miro щодня забезпечує паливом і мазутом десять мільйонів людей, а також тисячі домогосподарств у Карлсруе централізованим опаленням.

Нагадаємо, наприкінці березня у Німеччині заарештували українця за підозрою у шпигунстві на РФ.

У березні німецька Федеральна служба захисту конституції (BfV) заявила про зростання рівня саботажу, шпигунства та інших видів небезпечної діяльності, спрямованих проти Німеччини.