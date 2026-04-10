СМИ: диверсия в Италии привела к приостановке поставок нефти на юг Германии

Диверсия на объекте критической инфраструктуры в итальянских Альпах в конце марта поставила под угрозу снабжение топливом двух крупнейших федеральных земель Германии – Баварии и Баден-Вюртемберга.

Об этом стало известно Welt am Sonntag и Business Insider, сообщает "Европейская правда".

Из-за атаки на энергоснабжение нефтепровода Transalpine Pipeline (TAL) крупнейший нефтеперерабатывающий завод Германии Miro вблизи Карлсруэ остался без поставок сырой нефти на несколько дней.

"До 30 марта, примерно до 2 часов ночи, мы три дня не получали нефть по трубопроводу TAL и использовали наши запасы нефти", – подтвердила пресс-секретарь компании.

Нефтеперерабатывающий завод Bayernoil также испытывал проблемы из-за перебоев с поставками. Подразделения в Нойштадте и Фобурге в Баварии были вынуждены в течение трех дней компенсировать перебои в поставках за счет местных запасов.

По имеющейся информации, причиной выхода из строя трубопровода стало нападение на систему электроснабжения насосной станции вблизи Терцо-ди-Тольмеццо в итальянских Альпах. Два независимых источника подтвердили, что выход трубопровода из строя произошел в результате диверсии. Немецкие власти были проинформированы об этом инциденте итальянской стороной.

"Федеральное уголовное управление поддерживает контакт с итальянскими властями по поводу этого инцидента", – подтвердил представитель МВД Германии.

Компания-оператор TAL не высказалась относительно причин выхода трубопровода из строя, оператор электросетей Terna в Северной Италии также отказался от каких-либо комментариев.

Пресс-секретарь нефтеперерабатывающего завода Miro подчеркнула, что никаких ограничений в поставках на заправочные станции не было. Сколько времени нефтеперерабатывающий завод мог бы еще обеспечивать сырьем с местных нефтебаз, неизвестно.

Miro ежедневно обеспечивает топливом и мазутом десять миллионов человек, а также тысячи домохозяйств в Карлсруэ централизованным отоплением.

В марте немецкая Федеральная служба защиты конституции (BfV) заявила о росте уровня саботажа, шпионажа и других видов опасной деятельности, направленных против Германии.