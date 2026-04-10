Україна вітає рішення Молдови вийти з СНД

Україна привітала рішення Молдови щодо виходу зі Співдружності Незалежних Держав (СНД) на тлі того, як країна завершила внутрішньодержавні процедури цього процесу.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України, повідомляє "Європейська правда".

Згідно із заявою українського зовнішньополітичного відомства, це рішення "відображає послідовні та закономірні зовнішньополітичні пріоритети Молдови на шляху до ЄС, а також її прагнення зміцнити суверенітет і незалежність з огляду на регіональні та глобальні безпекові загрози".

"Україна послідовно підтримує прагнення країн регіону дистанціюватися від пострадянських форматів співпраці, що втратили свою ефективність і не відповідають викликам сьогодення", – йдеться у заяві.

Як зазначили в МЗС, Україна само "системно та послідовно" розриває усі застарілі юридичні зв’язки з Москвою, зокрема нещодавно завершила процес виходу зі 116 давно недіючих де-факто договорів, укладених у рамках СНД.

"Переконані, що подальша консолідація зусиль України та Республіки Молдова сприятиме зміцненню регіональної безпеки, розвитку двостороннього партнерства та реалізації прагнення обох дружніх народів щодо вступу до Європейського Союзу", – підкреслюється у заяві.

Нагадаємо, 9 квітня президентка Молдови Мая Санду підписала укази про денонсацію основоположних угод Співдружності незалежних держав (СНД).

Рішення про вихід було ініційовано Міністерством закордонних справ та підтримане парламентом у другому читанні 2 квітня.

11 березня уряд Молдови схвалив денонсацію засадничих документів Співдружності незалежних держав.

При цьому повідомляли, що Молдові доведеться сплатити борги обсягом 100 тисяч євро, накопичені в СНД, перед виходом з організації.