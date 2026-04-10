Украина приветствует решение Молдовы выйти из СНГ

Украина приветствовала решение Молдовы о выходе из Содружества Независимых Государств (СНГ) после того, как страна завершила внутренние процедуры, связанные с этим процессом.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, сообщает "Европейская правда".

Согласно заявлению украинского внешнеполитического ведомства, это решение "отражает последовательные и закономерные внешнеполитические приоритеты Молдовы на пути в ЕС, а также ее стремление укрепить суверенитет и независимость с учетом региональных и глобальных угроз безопасности".

"Украина последовательно поддерживает стремление стран региона дистанцироваться от постсоветских форматов сотрудничества, утративших свою эффективность и не отвечающих вызовам современности", – говорится в заявлении.

Как отметили в МИД, Украина сама "системно и последовательно" разрывает все устаревшие юридические связи с Москвой, в частности недавно завершила процесс выхода из 116 давно недействующих де-факто договоров, заключенных в рамках СНГ.

"Убеждены, что дальнейшая консолидация усилий Украины и Республики Молдова будет способствовать укреплению региональной безопасности, развитию двустороннего партнерства и реализации стремления обоих дружественных народов к вступлению в Европейский Союз", – подчеркивается в заявлении.

Напомним, 9 апреля президент Молдовы Майя Санду подписала указы о денонсации основополагающих соглашений Содружества независимых государств (СНГ).

Решение о выходе было инициировано Министерством иностранных дел и поддержано парламентом во втором чтении 2 апреля.

11 марта правительство Молдовы одобрило денонсацию основополагающих документов Содружества независимых государств.

При этом сообщалось, что Молдове придется выплатить долги в размере 100 тысяч евро, накопленные в СНГ, перед выходом из организации.