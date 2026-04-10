Трамп заявил, что об успешности переговоров с Ираном станет известно через 24 часа

Президент США Дональд Трамп считает, что об успешности переговоров с Ираном в Пакистане можно будет судить через 24 часа.

Об этом он сказал изданию The New York Post в телефонном интервью, сообщает "Европейская правда".

Трамп высказался вскоре после того, как вице-президент США Джей Ди Венс отправился в Исламабад для переговоров об окончательном мире с Ираном после достижения двухнедельного перемирия во вторник.

"Мы узнаем примерно через 24 часа. Скоро узнаем", – сказал Трамп в телефонном интервью, отвечая на вопрос, считает ли он, что переговоры будут успешными.

Он также сказал, что американские военные корабли сейчас загружают "лучшими боеприпасами" для возобновления ударов по Ирану, если мирные переговоры в Пакистане провалятся.

"Мы загружаем корабли лучшим оружием, которое когда-либо было изготовлено, даже на еще более высоком уровне, чем то, что мы ранее использовали для полного уничтожения. И если мы не договоримся, мы его используем, и используем его очень эффективно", – сказал Трамп.

Также он дал понять, что иранцам нельзя доверять.

"Нам они говорят, что избавляются от всего ядерного оружия, что все уничтожено. А потом выходят к прессе и говорят: "Нет, мы хотим обогащать". Так что мы это выясним", – заявил президент США.

Напомним, ранее Трамп пригрозил Ирану новыми атаками, которые будут "лучше и сильнее", если Тегеран не будет выполнять условия соглашения о двухнедельном прекращении огня.

