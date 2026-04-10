Трамп заявил, что у Ирана "нет карт" на фоне мирных переговоров в Пакистане

Президент США Дональд Трамп на фоне мирных переговоров с Ираном в Пакистане заявил, что у Тегерана "нет никаких козырей", кроме краткосрочного "шантажа" с использованием Ормузского пролива.

Об этом американский президент написал в своей социальной сети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Этот комментарий Трампа появился на фоне того, как вице-президент США Джей Ди Венс отправился в Исламабад для переговоров об окончательном мире с Ираном после достижения двухнедельного перемирия во вторник.

"Иранцы, похоже, не осознают, что у них нет никаких карт, кроме краткосрочного шантажа всего мира с помощью международных водных путей. Единственная причина, по которой они сегодня живы, – это переговоры!", – отметил он.

Ранее Трамп заявил, что об успешности переговоров с Ираном в Пакистане можно будет сделать вывод через 24 часа.

А перед этим он пригрозил Ирану новыми атаками, которые будут "лучше и сильнее", если Тегеран не будет выполнять условия соглашения о двухнедельном прекращении огня.