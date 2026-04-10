Президент Естонії пояснив свою критику на адресу МЗС

Президент Естонії Алар Каріс пояснив свої критичні заяви на адресу Міністерства закордонних справ країни.

Заяву естонського президента наводить ERR, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, за словами Каріса, його критика була зумовлена занепокоєнням тим, що зовнішньополітичне відомство не має достатньо ресурсів.

"Якщо ви зараз уважно прочитаєте це, то в цих словах, швидше за все, йшлося про занепокоєння тим, що там не вистачає людей. Я не мав на увазі тих дипломатів і посадовців, які сьогодні працюють у міністерстві", – сказав він.

Каріс додав, що про висловлені ним проблеми йому говорили і представники естонського МЗС.

"І та інформація, ті знання, які я виклав, походять із тієї самої установи. Ті самі дипломати кажуть і мені, що бракує сил, бракує людей, посольства замалі", – додав президент.

За словами Каріса, він не став би стверджувати, що Міністерство закордонних справ є некомпетентним, однак це не означає, що не можна працювати краще.

"Це також ознака сили, якщо ми здатні досить спокійно сприймати критику і дивитися, чи не можемо ми дійсно щось поліпшити. У цьому випадку було б дуже добре, якби Міністерство закордонних справ швидко підхопило це і сказало: ось, і президент сказав, що ресурсів недостатньо, грошей мало, людей мало, можливо, варто це зробити", – прокоментував президент.

Коментуючи свої стосунки із міністром закордонних справ Маргусом Тсахкною президент зазначив, що не приховує своїх намірів і радо вітає спілкування.

Як відомо, президент Алар Каріс заявив, що що у своїй зовнішній політиці Естонія надто зосереджена на сьогоденні, але Міністерство закордонних справ не здатне дивитися далі й ширше.

У відповідь глава МЗС Маргус Тсакхна перепросив перед співробітниками очолюваного ним відомства за заяви Каріса.