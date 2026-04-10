Глава МЗС Естонії перепросив перед своїми підлеглими за критичні заяви президента

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна перепросив перед співробітниками МЗС у зв'язку з критичними заявами президента країни Алара Каріса.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у листі міністра до співробітників МЗС, його наводить ERR.

У листі Тсахкна просить вибачення за те, що Каріс втягнув дипломатичну службу у внутрішньополітичну боротьбу.

"Наскільки я пам’ятаю, це перший випадок, коли раніше узгоджена політика Естонії у сфері безпеки та зовнішньої політики була втягнута у передвиборчу боротьбу, і мені, як політику, соромно за це. Приношу вам свої вибачення", – написав він.

Тсахкна підкреслив, що естонські дипломати "віддано відстоювали свободу та безпеку Естонії, ви робите це щодня, і ми маємо довгострокову концепцію захисту свободи".

"Я вдячний вам і вашим близьким за цю відданість. Давайте не відволікатимемося на внутрішні політичні чвари...Давайте триматимемося разом і діятимемо, виходячи з цих принципів", – зазначив він.

Як відомо, президент Алар Каріс заявив, що що у своїй зовнішній політиці Естонія надто зосереджена на сьогоденні, але Міністерство закордонних справ не здатне дивитися далі й ширше.

Також варто зазначити, що у лютому Каріс зазнав різкої критики з боку міністра закордонних справ Маргуса Тсакхни та прем’єр-міністра Крістена Міхала, які звинуватили президента у відхиленні від офіційної зовнішньої політики Естонії через його висловлювання щодо України.

Зокрема, Каріс і прем'єрка Латвії Евіка Сіліня закликали призначити спеціального європейського посланця для проведення перемовин з Росією.

Каріс також говорив, що Україна заради миру могла б поступитися Росії частиною своєї території.