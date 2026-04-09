Президент Естонії розкритикував МЗС за нездатність "бачити далі й масштабніше"

Президент Естонії Алар Каріс висловив незадоволенням тим, яку зовнішню політику проводить Міністерство закордонних справ країни.

Заяву естонського президента наводить ERR, повідомляє "Європейська правда".

Каріс вважає, що у своїй зовнішній політиці Естонія надто зосереджена на сьогоденні, але Міністерство закордонних справ не здатне дивитися далі й ширше – бракує кадрів, навичок, а подекуди й знань.

"У зовнішній політиці ми надто зосереджуємося на сьогоденні, що, з зрозумілих причин, є необхідним, але ми маємо бути здатні дивитися трохи далі й ширше. Цього в Міністерстві закордонних справ насправді немає – немає людей, навичок, а подекуди й знань", – сказав президент.

Каріс додав, що на своїй посаді він може просто "проковтувати" всі коментарі на свою адресу, оскільки ніхто ніколи не перевіряв його знання у сфері зовнішньої політики.

"Іноді доводиться проковтувати речі, які здаються несправедливими. Таких затятих суперечників у публічному просторі й так достатньо. І що найгірше – виходити, так би мовити, у зовнішній простір, тобто в іноземні держави, щоб оскаржувати якесь прийняте зовнішньополітичне рішення", – сказав Каріс.

У лютому Каріс зазнав різкої критики з боку міністра закордонних справ Маргуса Тсакхни та прем’єр-міністра Крістена Міхала, які звинуватили президента у відхиленні від офіційної зовнішньої політики Естонії через його висловлювання щодо України.

Зокрема, Каріс і прем'єрка Латвії Евіка Сіліня закликали призначити спеціального європейського посланця для проведення перемовин з Росією.

Каріс також говорив, що Україна заради миру могла б поступитися Росії частиною своєї території.