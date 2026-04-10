Президент Эстонии объяснил свою критику в адрес МИД

Президент Эстонии Алар Карис объяснил свои критические заявления в адрес Министерства иностранных дел страны.

Заявление эстонского президента приводит ERR, сообщает "Европейская правда".

В частности, по словам Кариса, его критика была вызвана обеспокоенностью тем, что внешнеполитическое ведомство не имеет достаточных ресурсов.

"Если вы сейчас внимательно прочитаете это, то в этих словах, скорее всего, речь шла об обеспокоенности тем, что там не хватает людей. Я не имел в виду тех дипломатов и чиновников, которые сегодня работают в министерстве", – сказал он.

Карис добавил, что о высказанных им проблемах ему говорили и представители эстонского МИД.

"И та информация, те знания, которые я изложил, исходят из того же учреждения. Те же дипломаты говорят и мне, что не хватает сил, не хватает людей, посольства слишком малы", – добавил президент.

По словам Кариса, он не стал бы утверждать, что Министерство иностранных дел некомпетентно, однако это не означает, что нельзя работать лучше.

"Это также признак силы, если мы способны достаточно спокойно воспринимать критику и смотреть, не можем ли мы действительно что-то улучшить. В данном случае было бы очень хорошо, если бы Министерство иностранных дел быстро подхватило это и сказало: вот, и президент сказал, что ресурсов недостаточно, денег мало, людей мало, возможно, стоит это сделать", – прокомментировал президент.

Комментируя свои отношения с министром иностранных дел Маргусом Тсахкной, президент отметил, что не скрывает своих намерений и с радостью приветствует общение.

Как известно, президент Алар Карис заявил, что в своей внешней политике Эстония слишком сосредоточена на настоящем, но Министерство иностранных дел не способно смотреть дальше и шире.

В ответ глава МИД Маргус Тсакхна извинился перед сотрудниками возглавляемого им ведомства за заявления Кариса.