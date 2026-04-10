CNN: співробітники посольства США в Іраку потрапили під атаки дронів

У середу співробітники посольства США в Багдаді потрапили під атаки кількох безпілотників, здійснених іракським терористичним угрупованням поблизу Міжнародного аеропорту Багдада.

Як повідомляє CNN, про це розповів у п’ятницю представник Державного департаменту США, передає "Європейська правда".

Представник не уточнив, яке саме угруповання вважається відповідальним за напад. Він зазначив, що "усі співробітники в безпеці та перебувають на місці".

З початку війни США та Ізраїлю проти Ірану відбулися десятки атак на американський персонал та об'єкти в Іраку з боку проіранських угруповань.

Однак інцидент у середу набув особливого значення, оскільки він стався у перший повний день перемир'я, про яке домовилися США та Іран.

"Ми висловили рішуче засудження іракському уряду та закликали провести повне розслідування та притягнути винних до відповідальності", – заявив представник у п'ятницю.

У середу посольство США в повідомленні про загрозу безпеці зазначило, що "іракські терористичні угруповання, пов’язані з Іраном, здійснили кілька атак з використанням безпілотників поблизу Центру дипломатичної підтримки та Міжнародного аеропорту Багдада".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вважає, що про успішність переговорів з Іраном, які пройдуть у Пакистані, можна буде зробити висновок через 24 години.

Раніше Трамп пригрозив Ірану новими атаками, які будуть "кращими та сильнішими", якщо Тегеран не виконуватиме умови домовленості про двотижневе припинення вогню.

