CNN: сотрудники посольства США в Ираке подверглись атакам дронов
В среду сотрудники посольства США в Багдаде подверглись атакам нескольких беспилотников, осуществленным иракской террористической группировкой вблизи Международного аэропорта Багдада.
Как сообщает CNN, об этом рассказал в пятницу представитель Государственного департамента США, передает "Европейская правда".
Представитель не уточнил, какая именно группировка считается ответственной за нападение. Он отметил, что "все сотрудники в безопасности и находятся на месте".
С начала войны США и Израиля против Ирана произошли десятки атак на американский персонал и объекты в Ираке со стороны проиранских группировок.
Однако инцидент в среду приобрел особое значение, поскольку он произошел в первый полный день перемирия, о котором договорились США и Иран.
"Мы выразили решительное осуждение иракскому правительству и призвали провести полное расследование и привлечь виновных к ответственности", – заявил представитель в пятницу.
В среду посольство США в сообщении об угрозе безопасности отметило, что "иракские террористические группировки, связанные с Ираном, совершили несколько атак с использованием беспилотников вблизи Центра дипломатической поддержки и Международного аэропорта Багдада".
Напомним, президент США Дональд Трамп считает, что об успешности переговоров с Ираном, которые пройдут в Пакистане, можно будет сделать вывод через 24 часа.
Ранее Трамп пригрозил Ирану новыми атаками, которые будут "лучше и сильнее", если Тегеран не будет выполнять условия соглашения о двухнедельном прекращении огня.
