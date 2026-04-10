CNN: сотрудники посольства США в Ираке подверглись атакам дронов

В среду сотрудники посольства США в Багдаде подверглись атакам нескольких беспилотников, осуществленным иракской террористической группировкой вблизи Международного аэропорта Багдада.

Как сообщает CNN, об этом рассказал в пятницу представитель Государственного департамента США, передает "Европейская правда".

Представитель не уточнил, какая именно группировка считается ответственной за нападение. Он отметил, что "все сотрудники в безопасности и находятся на месте".

С начала войны США и Израиля против Ирана произошли десятки атак на американский персонал и объекты в Ираке со стороны проиранских группировок.

Однако инцидент в среду приобрел особое значение, поскольку он произошел в первый полный день перемирия, о котором договорились США и Иран.

"Мы выразили решительное осуждение иракскому правительству и призвали провести полное расследование и привлечь виновных к ответственности", – заявил представитель в пятницу.

В среду посольство США в сообщении об угрозе безопасности отметило, что "иракские террористические группировки, связанные с Ираном, совершили несколько атак с использованием беспилотников вблизи Центра дипломатической поддержки и Международного аэропорта Багдада".

Напомним, президент США Дональд Трамп считает, что об успешности переговоров с Ираном, которые пройдут в Пакистане, можно будет сделать вывод через 24 часа.

Ранее Трамп пригрозил Ирану новыми атаками, которые будут "лучше и сильнее", если Тегеран не будет выполнять условия соглашения о двухнедельном прекращении огня.

