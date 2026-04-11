Чому Орбану буде непросто "намалювати" собі перемогу і чого очікувати після виборів

У четвер ввечері або у п’ятницю мільйони мешканців Угорщини отримали електронного листа за підписом глави офісу прем’єр-міністра Угорщини Гергея Гуяша. Лист від його імені, написаний в істеричному тоні, був схожий на відчайдушну спробу влади переломити хід кампанії, яка розвивається геть не за її сценарієм.

Утім, за два дні до голосування навряд чи можливо змінити наратив, який будували місяцями.

Зараз ще більш важливим є питання про те, що буде після виборів.

Адже нині склалася унікальна для Угорщини ситуація: абсолютна більшість угорців переконана, що вибори будуть сфальсифіковані.

Про можливі сценарії після виборів та про "дві Угорщини", між якими є мало спільного, читайте у статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Зміна влади або революція? Чи готова Угорщина до фальсифікації виборів та що буде з Орбаном.

Угорщина, яка вже 16 років перебуває під владою однієї політичної сили і одного прем’єр-міністра, давно втратила багато ознак демократії, системно придушує свободу слова тощо. Але попри все це – намагаючись не перетнути червоні лінії, що існують в ЄС, – квазідиктатура Віктора Орбана зберігала відносно чесний процес голосування і підрахунку голосів на виборах.

А ще Угорщина завжди була багатопартійною – в реальності, не на папері. До парламенту завжди проходили кілька опозиційних партій – ліберали, ліві, ультраправі.

Вибори-2026 можуть змінити правила гри.

У новому парламенті може виявитися лише дві політичні сили – партія Орбана "Фідес" і "Тиса" Петера Мадяра. Причому обидві – праві за ідеологією. Хоча є шанс, що пройде ще й третя – ультраправа.

Лідер угорських рейтингів – опозиційна партія "Тиса", серед виборців якої є чимало її ідеологічних опонентів.

Разом з тим у "Тиси" є ідеологія і є свій виборець, а Мадяр показав себе харизматичним політиком, який вміє зачаровувати натовп, майстерно виходити з кризи і дивом уникати іміджевих провалів.

Боротьба з авторитарною владою, що контролює усю країну, не могла бути спокійною та аристократичною. Особливо коли йдеться про Орбана, який багато років поспіль звик будувати свої кампанії, штучно створюючи "ворогів нації" та об’єднуючи електорат навколо ненависті до них.

Політична боротьба Мадяра і Орбана також значною мірою будувалася на тому, щоби посилити ненависть електорату до опонента.

Дуже швидко суспільство розшарувалося. Це немов дві різні, не пов'язані одна з одною країни.

Наприклад, опитування центру Political Capital свідчить, що 72% угорців, що голосуватимуть за "Тису", звинувачують свою державу в ескалації відносин Угорщини з Україною, а 82% виборців "Фідес" звинувачують у цьому Україну.

Це опитування, відповідно, є також позитивним сигналом для нас.

Тож який результат буде "на табло", тобто у даних Центрвиборчкому? З певністю відповідь на це питання не може дати ніхто.

Мадяр і його партійці публічно випромінюють впевненість: дві третини у них у кишені. Ба більше, про це кажуть і джерела, які вважають незалежними. Наприклад, авторитетна (і ненависна Орбану) соціологічна агенція Median.

По суті, у виборців створюють переконання: "Тиса" має перемогти з розгромним рахунком. І якщо цього не станеться – то поясненням можуть бути лише фальсифікації. У яких опозиційні виборці впевнені вже зараз, наперед.

Тут варто додати: у тому, що фальсифікації будуть, дійсно мало сумніву. Утім, їхній масштаб – під питанням. Особливо зважаючи на те, що досвіду фальсифікування виборів у Орбана немає.

Водночас опозиція до революції у випадку масових фальсифікацій не готується до цього. Принаймні публічно.

Хай там як, варіант перемоги "Тиси", навіть попри фальсифікації, лишається більш реальним. А "Європейська правда" слідкуватиме за перебігом та результатами цих без перебільшення історичних виборів у сусідній Угорщині.

Докладніше – в матеріалі Сергія Сидоренка Зміна влади або революція? Чи готова Угорщина до фальсифікації виборів та що буде з Орбаном.