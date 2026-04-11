Почему Орбану будет непросто "нарисовать" себе победу и чего ожидать после выборов

В четверг вечером или в пятницу миллионы жителей Венгрии получили электронное письмо за подписью главы аппарата премьер-министра Венгрии Гергея Гуяша. Письмо от его имени, написанное в истерическом тоне, было похоже на отчаянную попытку властей переломить ход кампании, которая развивается совсем не по их сценарию.

Впрочем, за два дня до голосования вряд ли возможно изменить нарратив, который строили месяцами.

Сейчас еще более важным является вопрос о том, что будет после выборов.

Ведь сейчас сложилась уникальная для Венгрии ситуация: абсолютное большинство венгров убеждено, что выборы будут сфальсифицированы.

Венгрия, которая уже 16 лет находится под властью одной политической силы и одного премьер-министра, давно утратила многие признаки демократии, систематически подавляет свободу слова и т. д. Но несмотря на все это – стараясь не пересекать красные линии, существующие в ЕС, – квазидиктатура Виктора Орбана сохраняла относительно честный процесс голосования и подсчета голосов на выборах.

А еще Венгрия всегда была многопартийной – в реальности, а не на бумаге. В парламент всегда проходили несколько оппозиционных партий – либералы, левые, ультраправые.

Выборы-2026 могут изменить правила игры.

В новом парламенте может оказаться только две политические силы – партия Орбана "Фидес" и "Тиса" Петера Мадяра. Причем обе – правые по идеологии. Хотя есть шанс, что пройдет еще и третья – ультраправая.

Лидер венгерских рейтингов – оппозиционная партия "Тиса", среди избирателей которой немало ее идеологических оппонентов.

Вместе с тем у "Тисы" есть идеология и есть свой избиратель, а Мадяр показал себя харизматичным политиком, который умеет завораживать толпу, мастерски выходить из кризиса и чудом избегать имиджевых провалов.

Борьба с авторитарной властью, контролирующей всю страну, не могла быть спокойной и аристократичной. Особенно когда речь идет об Орбане, который на протяжении многих лет привык строить свои кампании, искусственно создавая "врагов нации" и объединяя электорат вокруг ненависти к ним.

Политическая борьба Мадяра и Орбана также в значительной степени строилась на том, чтобы усилить ненависть электората к оппоненту.

Очень быстро общество расслоилось. Это словно две разные, не связанные друг с другом страны.

Например, опрос центра Political Capital свидетельствует, что 72% венгров, которые будут голосовать за "Тису", обвиняют свое государство в эскалации отношений Венгрии с Украиной, а 82% избирателей "Фидес" обвиняют в этом Украину.

Этот опрос, соответственно, является положительным сигналом для нас.

Так какой результат будет "на табло", то есть в данных Центризбиркома? С уверенностью ответить на этот вопрос не может никто.

Мадяр и его соратники по партии публично излучают уверенность: две трети у них в кармане. Более того, об этом говорят и источники, которые считаются независимыми. Например, авторитетное (и ненавистное Орбану) социологическое агентство Median.

По сути, у избирателей создают убеждение: "Тиса" должна победить с разгромным счетом. И если этого не произойдет – то объяснением могут быть только фальсификации. В которых оппозиционные избиратели уверены уже сейчас, заранее.

Здесь стоит добавить: в том, что фальсификации будут, действительно мало сомнений. Впрочем, их масштаб – под вопросом. Особенно учитывая то, что опыта фальсификации выборов у Орбана нет.

В то же время оппозиция не готовится к революции на случай массовых фальсификаций. По крайней мере, публично.

Как бы то ни было, вариант победы "Тисы", даже несмотря на фальсификации, остается более реальным. А "Европейская правда" будет следить за ходом и результатами этих, без преувеличения, исторических выборов в соседней Венгрии.

