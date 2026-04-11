Нідерланди першими у Європі готові допустити на свої дороги Tesla з автопілотом

Нідерланди стали першою у Європі країною, де готові дозволити використання надсучасних автомобілів американської Tesla з системою автономного пілотування Full Self Driving (Supervised).

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Нідерландське відомство RDW, відповідальне за технічну відповідність, реєстрацію транспортних засобів і водійські посвідчення, першим у Європі надало дозвіл використовувати на дорогах країни автомобілі Tesla з "автопілотом", технологією Full Self Driving.

Перед рішенням цю допоміжну систему для водія досліджували й випробовували півтора року. Фахівці RDW дійшли висновку, що "якщо систему використовувати розумно, вона може позитивно посприяти безпеці на дорозі".

Проте допуск надається з наголосом, що водій несе повну відповідальність за безпеку і зобов’язаний контролювати дорожню ситуацію. Так, наприклад, гортати стрічку у телефоні чи читати книгу за кермом залишається під забороною – водії передових Tesla зобов’язані увесь час дивитися на дорогу і бути готовими у будь-який момент втрутитися.

У відомстві зазначають, що програмне забезпечення для даного функціоналу в авто, які везуть на європейський ринок, не ідентичне тому, яке використовується у США.

Перед тим, як дозвіл буде реалізовано на практиці, RDW подає відповідне звернення до Єврокомісії.

Нагадаємо, у Франції минулого року висунули вимогу до Tesla не рекламувати свої автомобілі як повністю безпілотні та пригрозили відчутним штрафом за оманливий маркетинг.

Тісна дружба власника компанії, мільярдера Ілона Маска з президентом США Дональдом Трампом під час кампанії та його роль в адміністрації Трампа на початку другої каденції негативно вплинули на продажі Tesla у Європі та навіть спричинили диверсії проти магазинів.