Нидерланды первыми в Европе готовы допустить на свои дороги Tesla с автопилотом

Нидерланды стали первой в Европе страной, где готовы разрешить использование сверхсовременных автомобилей американской Tesla с системой автономного пилотирования Full Self Driving (Supervised).

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Нидерландское ведомство RDW, ответственное за техническое соответствие, регистрацию транспортных средств и водительские удостоверения, первым в Европе предоставило разрешение использовать на дорогах страны автомобили Tesla с "автопилотом", технологией Full Self Driving.

Перед решением эту вспомогательную систему для водителя исследовали и испытывали полтора года. Специалисты RDW пришли к выводу, что "если систему использовать разумно, она может положительно поспособствовать безопасности на дороге".

Однако допуск предоставляется с акцентом, что водитель несет полную ответственность за безопасность и обязан контролировать дорожную ситуацию. Так, например, листать ленту в телефоне или читать книгу за рулем остается под запретом – водители передовых Tesla обязаны все время смотреть на дорогу и быть готовыми в любой момент вмешаться.

В ведомстве отмечают, что программное обеспечение для данного функционала в автомобилях, которые завозятся на европейский рынок, не идентично тому, которое используется в США.

Перед тем, как разрешение будет реализовано на практике, RDW подает соответствующее обращение в Еврокомиссию.

Напомним, во Франции в прошлом году выдвинули требование к Tesla не рекламировать свои автомобили как полностью беспилотные и пригрозили ощутимым штрафом за обманчивый маркетинг.

Тесная дружба владельца компании, миллиардера Илона Маска с президентом США Дональдом Трампом во время кампании и его роль в администрации Трампа в начале второй каденции негативно повлияли на продажи Tesla в Европе и даже вызвали диверсии против магазинов.