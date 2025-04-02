Італія посилить охорону дилерських центрів Tesla після знищення 17 машин

Міністерство внутрішніх справ Італії звернулося до поліцейських сил по всій країні з проханням посилити охорону дилерських центрів Tesla після того, як 17 електромобілів згоріли в результаті пожежі в Римі.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Звернення італійського МВС до автосалонів спрямоване на "підвищення рівня обізнаності" про можливі протести проти Tesla на тлі обурення діяльністю Ілона Маска у США, заявили у відомстві.

У разі необхідності нагляд за дилерськими центрами буде посилено, додали в італійському Міністерстві внутрішніх справ.

В Італії є 13 дилерських центрів Tesla, всі вони управляються материнською компанією – виробником електрокарів. Більшість центрів розташована в Римі.

Посилення охорони дилерських центрів відбувається після того, як в одному з них у передмісті Рима унаслідок пожежі згоріли 17 електромобілів.

Антитерористичний підрозділ державної поліції Італії Digos розслідує, чи не була ця пожежа влаштована анархістами. Сам Маск назвав інцидент "тероризмом".

Протягом останніх тижнів автомобілі, дилерські центри та зарядні станції Tesla зазнали низки актів вандалізму, які розглядаються як відповідь на дії голови компанії Ілона Маска.

Зокрема, американські ЗМІ повідомляють про дедалі більше невдоволення у США діями Департаменту з підвищення ефективності уряду (DOGE), яким керує Маск.

Раніше автомобілі Tesla спалили в Берліні. Крім того, у лютому продажі Tesla різко впали також у Франції та країнах Скандинавії.