ЗМІ: в Ірані кажуть, що виторгували часткове розмороження активів, США заперечують

Джерела у Тегерані на тлі переговорів зі США заявили, нібито Штати погодились на розмороження іранських активів у Катарі та в інших іноземних банках; у США це заперечують.

Про це на основі спілкування з анонімними співрозмовниками повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Анонімне джерело з Ірану у суботу повідомило, що Сполучені Штати нібито погодились розморозити іранські заморожені активи, які перебувають у банках Катару та інших іноземних банках. Цей співрозмовник привітав такий сигнал і зазначив, що це вказує на шанси досягти реальних домовленостей за підсумками переговорів з американцями, які мають невдовзі початися в Ісламабаді.

За словами іранського джерела, розмороження активів було однією з вимог Тегерану і що це "прямо пов’язано із забезпеченням безпечного протоку через Ормузьку протоку" – що є однією з ключових тем переговорів.

Ще один співрозмовник з Ірану стверджує, що Штати нібито погодились розморозити 6 млрд доларів іранських коштів у Катарі.

Ці кошти, отримані за продаж іранської нафти Південній Кореї і заморожені ще у 2018 році, мали бути розморожені у 2023 році за домовленостями щодо обміну утримуваними особами між США та Іраном. Та згодом адміністрація Байдена знову заморозила їх після нападу ХАМАС на Ізраїль.

Водночас анонімний американський посадовець у спілкуванні з агентством заперечив ці твердження іранських джерел.

Нагадаємо, 10 квітня американська делегація вирушила до пакистанського Ісламабаду на перші після 6 тижнів війни переговори США та Ірану. Американську делегацію очолює віцепрезидент Джей Ді Венс.

Президент США Дональд Трамп на тлі початку перемовин заявив, що у Ірану "немає карт", та що про успіхи переговорів з Іраном буде відомо за 24 години.

Раніше у Трампа заявили, що його червоні лінії у вимогах до Ірану не змінилися.