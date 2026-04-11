СМИ: в Иране говорят, что выторговали частичную разморозку активов, США отрицают

Источники в Тегеране на фоне переговоров с США заявили, что Штаты якобы согласились на размораживание иранских активов в Катаре и в других иностранных банках; в США это отрицают.

Об этом на основе общения с анонимными собеседниками сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Анонимный источник из Ирана в субботу сообщил, что Соединенные Штаты якобы согласились разморозить иранские замороженные активы, находящиеся в банках Катара и других иностранных банках. Этот собеседник приветствовал такой сигнал и отметил, что это указывает на шансы достичь реальных договоренностей по итогам переговоров с американцами, которые вскоре начнутся в пакистанском Исламабаде.

По словам иранского источника, размораживание активов было одним из требований Тегерана и это "прямо связано с обеспечением безопасного прохода через Ормузский пролив" – что является одной из ключевых тем переговоров.

Еще один собеседник из Ирана утверждает, что Штаты якобы согласились разморозить 6 млрд долларов иранских денег в Катаре.

Эти средства, полученные за продажу иранской нефти Южной Корее и замороженные еще в 2018 году, должны были быть разморожены в 2023 году в рамках договоренностей по обмену удерживаемыми лицами между США и Ираном. Но впоследствии администрация Байдена снова заморозила их после нападения ХАМАС на Израиль.

В то же время анонимный американский чиновник в общении с агентством опровергает заявления иранских источников.

Напомним, 10 апреля американская делегация отправилась в Исламабад в Пакистане на первые после 6 недель войны переговоры США и Ирана. Американскую делегацию возглавляет вице-президент Джей Ди Вэнс.

Президент США Дональд Трамп на фоне начала переговоров заявил, что у Ирана "нет карт", и что об успехах переговоров с Ираном будет известно через 24 часа.

Ранее у Трампа заявили, что его красные линии в требованиях к Ирану не изменились.