В Словении пророссийского политика избрали спикером парламента

В Словении лидера пророссийской антисистемной партии Resni.ca Зорана Стевановича избрали спикером парламента.

Об этом сообщает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

За кандидатуру Стевановича проголосовали 48 депутатов в 90-местном парламенте.

Как отмечается, избрание Стевановича спикером может значительно осложнить шансы премьер-министра Словении Роберта Голоба на формирование правительства.

Хотя Стеванович заявил, что не вступит в коалицию ни с Голобом, ни с националистическим соперником премьера Янезом Яншей, его партия считается более вероятным партнером для последнего.

Президент Словении Наташа Пирц Мусар заявила, что поручит сформировать правительство тому лидеру, который сможет собрать не менее 46 голосов поддержки. Теперь у нее есть 30 дней, чтобы выдвинуть такого кандидата.

Голоб пока не смог договориться об альянсе с небольшими партиями всего политического спектра. Ему необходимо заручиться поддержкой как минимум трех партий, чтобы сформировать правящую коалицию.

Напомним, в парламент Словении, кроме политических сил Голоба и Янши, прошли еще семь партий, преодолевших 5-процентный барьер – "Новая Словения", которая будет иметь 9 депутатов, а также Социал-демократы и Лево-зеленый блок с 6 мандатами и "Демократы" и "Правда" – по 5 мест каждая.

Выборы проходили на фоне скандала, поскольку местные СМИ сообщили, что Янез Янша причастен к так называемой клеветнической кампании, проводимой при содействии израильской частной разведывательной компании Black Cube и направленной против партии Голоба.

Премьер-министр объявил о начале расследования в связи с обвинениями в том, что группа наемных израильских шпионов проводила тайную операцию с целью оказания влияния на избирателей.

