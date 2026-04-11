Трамп заявляет, что США "очищают" Ормузский пролив

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США приступили к "очистке" Ормузского пролива в качестве "услуги" странам всего мира.

Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Президент США отметил, что иранские минные заградительные корабли "лежат на дне моря".

Заявляя, что все воздушные и морские силы иранской армии ослаблены, а ее ракеты и дроны "в основном уничтожены", Трамп отметил, что у Ирана осталась лишь "угроза, что корабль может "натолкнуться" на одну из их морских мин, которые, кстати, лежат на дне моря вместе со всеми 28 их минными заградительными судами".

"Сейчас мы начинаем процесс очистки Ормузского пролива в качестве услуги странам всего мира, включая Китай, Японию, Южную Корею, Францию, Германию и многие другие. Невероятно, но у них нет мужества или воли, чтобы сделать эту работу самостоятельно", – написал Трамп.

Он также добавил, что "пустые нефтяные танкеры из многих стран направляются в Соединенные Штаты Америки, чтобы загрузиться нефтью".

Ранее Трамп говорил, что Ормузский пролив "достаточно скоро откроется".

Также сообщалось, что Европа столкнется с дефицитом авиационного топлива уже через три недели, если Ормузский пролив не будет полностью открыт.