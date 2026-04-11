Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що забезпечення проходу через Ормузьку протоку виходить за межі компетенції НАТО.

Заяву очільника іспанського оборонного відомства наводить Euronews, повідомляє "Європейська правда".

Цей коментар Альбареса з’явився на тлі того, як президент США Дональд Трамп систематично висловлює своє розчарування бездіяльністю НАТО щодо розблокування Ормузької протоки.

"НАТО не бере участі в цій війні. Нас, союзників, не інформували і з нами не консультувалися. Близький Схід не входить до сфери діяльності НАТО, і тому не тільки ми, а й багато союзників висловили таку саму думку: НАТО не братиме участі в цій війні", – сказав Альбарес.

Ці коментарі відповідають критичній позиції Іспанії щодо втручання США проти Ірану, яке країна назвала грубим порушенням міжнародного права. Минулого місяця лівий уряд закрив свій повітряний простір для американських літаків, пов'язаних з війною.

Однак Іспанія підписала на початку цього тижня спільну заяву лідерів, в якій зобов'язалася "сприяти забезпеченню свободи судноплавства в Ормузькій протоці".

Президент США Дональд Трамп, як відомо, вже тривалий час критикує союзників за небажання активно долучитися на боці США, зокрема для розблокування Ормузької протоки, та на тлі цього почав погрожувати виходом з НАТО. Детальніше про це – у новому відеоблозі "ЄвроПравди".

11 квітня Трамп заявив, що США розпочали "очищення" Ормузької протоки як "послугу" країнам усього світу.