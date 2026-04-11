Глава МИД Испании об ультиматуме Трампа: Ормузский пролив – не сфера компетенции НАТО

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что обеспечение прохода через Ормузский пролив выходит за пределы компетенции НАТО.

Заявление главы испанского оборонного ведомства приводит Euronews, сообщает "Европейская правда".

Этот комментарий Альбареса появился на фоне того, как президент США Дональд Трамп систематически выражает свое разочарование бездействием НАТО в отношении разблокирования Ормузского пролива.

"НАТО не участвует в этой войне. Нас, союзников, не информировали и с нами не консультировались. Ближний Восток не входит в сферу деятельности НАТО, и поэтому не только мы, но и многие союзники высказали такое же мнение: НАТО не будет участвовать в этой войне", – сказал Альбарес.

Эти комментарии соответствуют критической позиции Испании в отношении вмешательства США против Ирана, которое страна назвала грубым нарушением международного права. В прошлом месяце левое правительство закрыло свое воздушное пространство для американских самолетов, связанных с войной.

Однако Испания подписала в начале этой недели совместное заявление лидеров, в котором обязалась "содействовать обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе".

Президент США Дональд Трамп, как известно, уже давно критикует союзников за нежелание активно присоединиться на стороне США, в частности для разблокирования Ормузского пролива, и на фоне этого начал угрожать выходом из НАТО.

11 апреля Трамп заявил, что США начали "очистку" Ормузского пролива в качестве "услуги" странам всего мира.