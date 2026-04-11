В Ірландії поліція знімає блокаду НПЗ, яку влаштували протестувальники

В суботу ірландська поліція вжила заходів для розгону протестувальників, які блокували єдиний нафтопереробний завод країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Протестувальники, обурені зростанням цін на дизельне паливо на понад 20% з моменту початку американо-ізраїльської війни проти Ірану, використали трактори та вантажівки для блокування нафтопереробного заводу "Вайтгейт", двох портів, паливного термінала та низки доріг у столиці Дубліні.

За заявою уряду, сотні автозаправних станцій залишилися без пального, що ставить під загрозу роботу деяких служб екстреної допомоги.

У суботу поліція затримала щонайменше одного протестувальника, відтіснила решту та задіяла техніку для переміщення великогабаритних транспортних засобів на нафтопереробному заводі в Вайтгейті.

Поліція опублікувала в соціальних мережах відео, на якому видно, як кілька бензовозів в'їжджають на територію нафтопереробного заводу.

Ці дії відбулися після того, як міністр фінансів Саймон Харріс заявив, що протести створили надзвичайно небезпечну ситуацію для економіки.

Прем'єр-міністр Міхол Мартін у п'ятницю заявив, що країні загрожує небезпека бути змушеною відмовитися від поставок нафти.