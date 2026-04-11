В Ирландии полиция снимает блокаду НПЗ, устроенную протестующими

В субботу ирландская полиция приняла меры по разгону протестующих, которые блокировали единственный нефтеперерабатывающий завод страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Протестующие, возмущенные ростом цен на дизельное топливо более чем на 20% с момента начала американо-израильской войны против Ирана, использовали тракторы и грузовики для блокирования нефтеперерабатывающего завода "Уайтгейт", двух портов, топливного терминала и ряда дорог в столице Дублине.

По заявлению правительства, сотни автозаправочных станций остались без топлива, что ставит под угрозу работу некоторых служб экстренной помощи.

В субботу полиция задержала по меньшей мере одного протестующего, оттеснила остальных и задействовала технику для перемещения крупногабаритных транспортных средств на нефтеперерабатывающем заводе в Уайтгейте.

Полиция опубликовала в социальных сетях видео, на котором видно, как несколько бензовозов въезжают на территорию нефтеперерабатывающего завода.

Эти действия произошли после того, как министр финансов Саймон Харрис заявил, что протесты создали чрезвычайно опасную ситуацию для экономики.

Премьер-министр Михол Мартин в пятницу заявил, что стране грозит опасность быть вынужденной отказаться от поставок нефти.