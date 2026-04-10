Прем'єр Ірландії попередив про наслідки блокади нафтової інфраструктури

Блокада протестувальниками ірландської нафтової інфраструктури, спричинена зростанням цін на дизельне паливо більш ніж на 20% з моменту початку війни між США та Іраном, створили дуже серйозну ситуацію, яка завдасть шкоди економіці.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін, якого цитує Reuters.

Протестувальники в Ірландії, які вимагають від уряду вжити заходів у зв’язку з різким зростанням цін на пальне, у п’ятницю вже четвертий день поспіль блокують за допомогою тракторів і вантажівок порт, паливний термінал і нафтопереробний завод.

У зв’язку з цим прем'єр-міністр попередив, що Ірландії, можливо, доведеться відмовитися від поставок палива.

Галузева асоціація "Fuels for Ireland" повідомила, що на понад 100 заправних станціях закінчилося пальне, і до вечора їхня кількість може зрости до 500.

"Ситуація зараз дуже серйозна. Я не думаю, що люди, можливо, усвідомлюють всю її серйозність. Ми зараз на межі того, щоб не пускати нафту в країну", – сказав Мартін.

У цьому контексті він згадав про танкер, який не зміг розвантажитися в порту Голуей, та зупинку нафтопереробного заводу Whitegate поблизу Корка.

"Це нерозумно, це нелогічно, це важко зрозуміти", – додав очільник уряду Ірландії.

Мартін зазначив, що поліція та армія перебувають у готовності, щоб у разі потреби допомогти розігнати протести, і додав, що "закон буде дотримано, це абсолютно очевидно".

Водночас він закликав до діалогу для вирішення цієї проблеми.

Тим часом протестувальники заявляють, що продовжуватимуть блокувати ключові дороги, доки уряд не погодиться збільшити чинні податкові пільги на бензин та дизельне паливо, запроваджені після початку американо-ізраїльських авіаударів по Ірану.