Фіцо підтримав Орбана перед днем голосування

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прямо висловив підтримку очільнику уряду Угорщини Віктору Орбану перед днем парламентських виборів, які той ризикує програти.

Про це Фіцо написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Глава словацького уряду заявив, що стежитиме за угорськими виборами під час свого візиту до В’єтнаму.

"Я бажаю Віктору Орбану, щоб усі його політичні цілі були досягнуті на парламентських виборах. За всю свою довгу політичну кар’єру я ніколи не зустрічав такого рішучого захисника суверенітету та національних інтересів своєї країни, як прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан", – зазначив він.

Фіцо додав, що вони з Орбаном докладають "величезних зусиль для розвитку високоякісних дружніх відносин між нашими країнами та забезпечення чудових умов для національних меншин".

Раніше чеський прем’єр Андрей Бабіш також висловив Орбану свою підтримку.

А за два дні до угорських виборів президент США Дональд Трамп прямо закликав угорців голосувати за Орбана, бо він "справжній друг".

Детально про передвиборчу ситуацію в Угорщині – у новій статті Зміна влади або революція? Чи готова Угорщина до фальсифікації виборів та що буде з Орбаном.