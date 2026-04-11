Фицо поддержал Орбана накануне выборов

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прямо выразил поддержку главе правительства Венгрии Виктору Орбану накануне парламентских выборов, которые тот рискует проиграть.

Об этом Фицо написал в своем X, сообщает "Европейская правда".

Глава словацкого правительства заявил, что будет следить за венгерскими выборами во время своего визита во Вьетнам.

"Я желаю Виктору Орбану, чтобы все его политические цели были достигнуты на парламентских выборах. За всю свою долгую политическую карьеру я никогда не встречал такого решительного защитника суверенитета и национальных интересов своей страны, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан", – отметил он.

Фицо добавил, что они с Орбаном прилагают "огромные усилия для развития высококачественных дружеских отношений между нашими странами и обеспечения прекрасных условий для национальных меньшинств".

Ранее чешский премьер Андрей Бабиш также выразил Орбану свою поддержку.

А за два дня до венгерских выборов президент США Дональд Трамп прямо призвал венгров голосовать за Орбана, потому что он "настоящий друг".

