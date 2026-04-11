США та Іран розпочали переговори за посередництва Пакистану

В Ісламабаді у суботу, 11 квітня, розпочались тристоронні переговори між США та Іраном за посередництва Пакистану.

Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на високопосадовця Білого дому, інформує "Європейська правда".

Як заявив цей представник у заяві для журналістів, які супроводжують американську делегацію, переговори відбуваються у форматі особистих зустрічей між представниками США, Пакистану та Ірану.

Американську делегацію очолює віцепрезидент Дж. Ді Венс, до складу якої також входять спеціальний посланник Стів Віткофф і зять президента Джаред Кушнер.

Згідно зі списком, наданим Білим домом, у переговорах також беруть участь два головні радники Венса – його радник з національної безпеки Ендрю Бейкер та спеціальний радник з азіатських справ Майкл Венс.

За даними державного інформаційного агентства Tasnim, іранська делегація в Ісламабаді складається з 71 особи, включаючи переговорників, експертів, представників ЗМІ та співробітників служби безпеки.

За словами представника Білого дому, США також привезли до Ісламабаду "повний склад американських експертів з відповідних питань", а також "додаткових експертів" з Вашингтона, які забезпечують підтримку переговорів.

Президент США Дональд Трамп на тлі початку перемовин заявив, що у Ірану "немає карт", та що про успіхи переговорів з Іраном буде відомо за 24 години.

Раніше у Трампа заявили, що його червоні лінії у вимогах до Ірану не змінилися.