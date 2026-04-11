США и Иран начали переговоры при посредничестве Пакистана

В Исламабаде в субботу, 11 апреля, начались трехсторонние переговоры между США и Ираном при посредничестве Пакистана.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома, пишет "Европейская правда".

Как заявил этот представитель в заявлении для журналистов, сопровождающих американскую делегацию, переговоры проходят в формате личных встреч между представителями США, Пакистана и Ирана.

Американскую делегацию возглавляет вице-президент Дж. Ди Венс, в состав которой также входят специальный посланник Стив Виткофф и зять президента Джаред Кушнер.

Согласно списку, предоставленному Белым домом, в переговорах также принимают участие два главных советника Венса – его советник по национальной безопасности Эндрю Бейкер и специальный советник по азиатским делам Майкл Венс.

По данным государственного информационного агентства Tasnim, иранская делегация в Исламабаде состоит из 71 человека, включая переговорщиков, экспертов, представителей СМИ и сотрудников службы безопасности.

По словам представителя Белого дома, США также привезли в Исламабад "полный состав американских экспертов по соответствующим вопросам", а также "дополнительных экспертов" из Вашингтона, которые обеспечивают поддержку переговоров.

Президент США Дональд Трамп на фоне начала переговоров заявил, что у Ирана "нет карт", и что об успехах переговоров с Ираном станет известно через 24 часа.

Ранее в администрации Трампа заявили, что его красные линии в требованиях к Ирану не изменились.