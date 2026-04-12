Зеленський та Мелоні зустрінуться наступного тижня в Італії
Новини — Неділя, 12 квітня 2026, 08:38 —
В уряді Італії анонсували зустріч прем’єр-міністерки країни Джорджі Мелоні з українським президентом Володимиром Зеленським наступного тижня.
Про це повідомили в уряді Італії, пише "Європейська правда".
Як зазначається, зустріч лідерів відбудеться у середу, 15 квітня, о 15:30 за місцевим часом.
Мелоні прийме Зеленського у Палаццо Кіджі у Римі.
Варто зазначити, що візит Зеленського відбудеться на тлі того, як у березні Мелоні з невеликим відривом програла на референдумі щодо судової реформи її уряду.
Після цього вона пообіцяла залишатися на посаді до кінця терміну повноважень свого уряду.
