Зеленский и Мелони встретятся на следующей неделе в Италии

В правительстве Италии объявили о встрече премьер-министра страны Джорджи Мелони с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе.

Об этом сообщили в правительстве Италии, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, встреча лидеров состоится в среду, 15 апреля, в 15:30 по местному времени.

Мелони примет Зеленского в Палаццо Киджи в Риме.

Стоит отметить, что визит Зеленского состоится на фоне того, как в марте Мелони с небольшим отрывом проиграла на референдуме по судебной реформе своего правительства.

После этого она пообещала оставаться на посту до конца срока полномочий своего правительства.

Читайте также материал "ЕвроПравды": Референдум, на котором проиграла Мелони. Как Италия сказала "нет" судебной реформе и почему это бьет по Украине.