Мелоні запевнила у стабільності уряду після поразки на референдумі

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні пообіцяла залишатися на посаді до кінця терміну повноважень свого уряду.

Про це вона сказала у четвер, 9 квітня, під час виступу перед депутатами у Римі, цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".

Цей виступ став першим зверненням Мелоні до італійських законодавців після того, як вона програла загальнонаціональне голосування щодо реформування судової системи країни.

"Уряд працює у повному складі й рішуче налаштований робити все можливе аж до останнього дня свого терміну повноважень. Ми взяли на себе зобов'язання керувати цією країною протягом п'яти років, і саме це ми й зробимо", – запевнила прем’єрка Італії.

З часу референдуму минулого місяця три посадовці пішли у відставку.

Мелоні зазначила, що ці кроки не були "ані простими, ані безболісними".

"Ми хотіли поставити національні інтереси вище за інтереси партії", – додала прем’єрка Італії.

Наприкінці лютого Мелоні почали звинувачувати у намірах сфальсифікувати наступні вибори на свою користь після того, як коаліція уклала угоду про новий виборчий закон.

У березні Мелоні з невеликим відривом програла на референдумі щодо судової реформи її уряду.

