Син Трампа закликав угорців голосувати за "друга" президента США

Син американського президента Дональд Трамп молодший заявив, що сподівається на підтримку угорцями прем’єра країни Віктора Орбана на парламентських виборах.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Син Трампа висловив сподівання, що угорці проголосують за "незалежне мислення та за того, хто відстоює принцип "Угорщина понад усе".

"Ми сподіваємося, що ви проголосуєте за друга та союзника мого батька. Один із європейських лідерів має прямий зв’язок із Білим домом, тож я сподіваюся, що ви підтримаєте Віктора Орбана", – заявив він.

Вранці 12 квітня в Угорщині розпочалося голосування на парламентських виборах.

За два дні до угорських виборів президент США Дональд Трамп прямо закликав угорців голосувати за Орбана, бо він "справжній друг".

Детально про передвиборчу ситуацію в Угорщині – у новій статті Зміна влади або революція? Чи готова Угорщина до фальсифікації виборів та що буде з Орбаном.