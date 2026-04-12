Сын Трампа призвал венгров голосовать за "друга" президента США

Сын американского президента Дональд Трамп-младший заявил, что надеется на поддержку венгров премьер-министра страны Виктора Орбана на парламентских выборах.

Об этом он написал в социальной сети X, передает "Европейская правда".

Сын Трампа выразил надежду, что венгры проголосуют за "независимое мышление и за того, кто отстаивает принцип "Венгрия превыше всего".

"Мы надеемся, что вы проголосуете за друга и союзника моего отца. Один из европейских лидеров имеет прямую связь с Белым домом, поэтому я надеюсь, что вы поддержите Виктора Орбана", – заявил он.

Утром 12 апреля в Венгрии началось голосование на парламентских выборах.

За два дня до венгерских выборов президент США Дональд Трамп прямо призвал венгров голосовать за Орбана, потому что он "настоящий друг".

