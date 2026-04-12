Орбан заявил, что поздравит лидера оппозиционной партии "Тиса" в случае его победы

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на вопрос, поздравит ли он своего оппонента Петера Мадяра из оппозиционной партии "Тиса", если тот победит на выборах.

Об этом он заявил в воскресенье, 12 апреля, как цитирует Telex, пишет "Европейская правда".

У Орбана спросили, поздравит ли он Мадяра в случае победы.

"Да, я всегда соблюдаю цивилизационные нормы", – ответил венгерский премьер.

А на вопрос о том, каким будет его первый шаг на следующий день в случае победы на выборах, Орбан ответил, что "поблагодарит активистов, которые мобилизовали страну".

Последние опросы перед парламентскими выборами в Венгрии показывают, что оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадяра опережает "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана на 9, 11 и 13 процентных пунктов в разных категориях.

По состоянию на 09:00 по местному времени явка на парламентских выборах в Венгрии составляет 16,89%. Еще в 2022 году соответствующий показатель составлял 10,31%.

