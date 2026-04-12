Мер угорського міста, обраний за підтримки партії Орбана, проголосував за опозицію

Мер угорського міста Боча Міхай Шоке-Тот, який на місцевих виборах 2024 року балотувався за підтримки керівної партії "Фідес", заявив, що на парламентських виборах віддав свій голос за опозиційну партію "Тиса".

Про це він написав у Facebook, пише "Європейська правда".

Шоке-Тот пояснив свій вибір політичними мотивами, зазначивши, що голосував "проти російського впливу та за європейські цінності".

Він також розкритикував чинний уряд за "слабку діяльність" і "войовничу риторику", заявивши, що підтримав політичну силу, яка "пропонує бачення майбутнього та уособлює надію для нації".

"Почнімо з чистого аркуша!", – додав він.

Останні опитування перед парламентськими виборами в Угорщині показують, що опозиційна партія "Тиса" Петера Мадяра випереджає "Фідес" прем’єр-міністра Віктора Орбана на 9, 11 та 13 відсоткових пунктів у різних категоріях.

Станом на 09:00 за місцевим часом, явка на парламентських виборах в Угорщині складає 16,89%. Ще у 2022 році відповідний показник складав 10,31%.

Детально про передвиборчу ситуацію в Угорщині – у новій статті Зміна влади або революція? Чи готова Угорщина до фальсифікації виборів та що буде з Орбаном.

Або дивіться відео: Вибори або революція? Який шлях обере для Угорщини Віктор Орбан