Мэр венгерского города, избранный при поддержке партии Орбана, проголосовал за оппозицию

Мэр венгерского города Боча Михай Шоке-Тот, который на местных выборах 2024 года баллотировался при поддержке правящей партии "Фидес", заявил, что на парламентских выборах отдал свой голос за оппозиционную партию "Тиса".

Об этом он написал в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Шоке-Тот объяснил свой выбор политическими мотивами, отметив, что голосовал "против российского влияния и за европейские ценности".

Он также раскритиковал действующее правительство за "слабую деятельность" и "воинственную риторику", заявив, что поддержал политическую силу, которая "предлагает видение будущего и олицетворяет надежду для нации".

"Начнем с чистого листа!", – добавил он.

Последние опросы перед парламентскими выборами в Венгрии показывают, что оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадяра опережает "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана на 9, 11 и 13 процентных пунктов в разных категориях.

По состоянию на 09:00 по местному времени явка на парламентских выборах в Венгрии составляет 16,89%. Еще в 2022 году соответствующий показатель составлял 10,31%.

Подробнее о предвыборной ситуации в Венгрии – в новой статье Смена власти или революция? Готова ли Венгрия к фальсификации выборов и что будет с Орбаном.

Или смотрите видео: Выборы или революция? Какой путь выберет для Венгрии Виктор Орбан