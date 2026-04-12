Прем'єр Ірландії скликає засідання уряду через протести проти цін на пальне

Прем'єр-міністр Ірландії Міхел Мартін скличе засідання уряду в неділю, 12 квітня, на тлі загострення хвилі протестів проти дій уряду щодо зростання цін на пальне.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Як заявили правоохоронці, протягом ночі поліція розігнала демонстрантів з головної вулиці Дубліна і зараз правоохоронці працюють над вивезенням усіх припаркованих автомобілів з прилеглої території.

Акції протесту, що включали паркування тракторів і вантажівок, розпочалися у вівторок, що призвело до зупинки руху на кількох маршрутах навколо столиці.

У суботу, 11 квітня, міністри зустрілися з представниками транспортного, сільськогосподарського та рибного секторів, і уряд працює над остаточним оформленням значного пакета підтримки для подолання поточної кризи.

За словами уряду, серед заходів, що обговорюються, є схема підтримки транспорту, про яку буде оголошено найближчим часом. Це додається до вже затвердженого пакета на суму 250 млн євро, який передбачає збільшення максимальної знижки на дизельне пальне для перевізників та транспортних операторів.

Відтак 12 квітня прем'єр-міністр Ірландії скличе засідання уряду, аби обговорити цю ситуацію.

Цього ж дня ірландська поліція розпочала операцію з розблокування порту Ґолвей.

У суботу поліція затримала щонайменше одного протестувальника, відтіснила решту та задіяла техніку для переміщення великогабаритних транспортних засобів на нафтопереробному заводі в Вайтгейті.