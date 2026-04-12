Премьер-министр Ирландии созывает заседание правительства из-за протестов против цен на топливо

Премьер-министр Ирландии Михел Мартин созовет заседание правительства в воскресенье, 12 апреля, на фоне обострения волны протестов против действий правительства в связи с ростом цен на топливо.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Как заявили правоохранители, в течение ночи полиция разогнала демонстрантов с главной улицы Дублина, и сейчас правоохранители работают над вывозом всех припаркованных автомобилей с прилегающей территории.

Акции протеста, включавшие парковку тракторов и грузовиков, начались во вторник, что привело к остановке движения на нескольких маршрутах вокруг столицы.

В субботу, 11 апреля, министры встретились с представителями транспортного, сельскохозяйственного и рыбного секторов, и правительство работает над окончательной доработкой значительного пакета мер поддержки для преодоления текущего кризиса.

По словам правительства, среди обсуждаемых мер есть схема поддержки транспорта, о которой будет объявлено в ближайшее время. Это добавляется к уже утвержденному пакету на сумму 250 млн евро, который предусматривает увеличение максимальной скидки на дизельное топливо для перевозчиков и транспортных операторов.

Поэтому 12 апреля премьер-министр Ирландии созовет заседание правительства, чтобы обсудить эту ситуацию.

В этот же день ирландская полиция начала операцию по разблокированию порта Голуэй.

В субботу полиция задержала как минимум одного протестующего, оттеснила остальных и задействовала технику для перемещения крупногабаритных транспортных средств на нефтеперерабатывающем заводе в Уайтгейте.