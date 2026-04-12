В Ірландії поліція розблокувала порт Ґолвей після протестів через ціни на пальне

У неділю, 12 квітня, ірландська поліція розігнала трактори та вантажівки, які протягом п’яти днів блокували рух у центрі Дубліна на знак протесту проти стрімкого зростання цін на пальне.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Протестувальники, обурені зростанням цін на дизельне пальне на понад 20% з моменту початку американо-ізраїльської війни проти Ірану, цього тижня заблокували тракторами та вантажівками нафтопереробний завод, два порти, паливний термінал та низку доріг по всій країні.

Протести спричинили значні перебої у транспортному сполученні в Дубліні та залишили близько третини заправних станцій у країні без пального.

У неділю поліція повідомила, що розпочала операцію з розблокування порту Ґолвей.

У суботу поліція затримала щонайменше одного протестувальника, відтіснила решту та задіяла техніку для переміщення великогабаритних транспортних засобів на нафтопереробному заводі в Вайтгейті.

Прем'єр-міністр Міхол Мартін у п'ятницю заявив, що країні загрожує небезпека бути змушеною відмовитися від поставок нафти.