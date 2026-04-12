Британія відклала план щодо передачі Маврикію островів Чагос

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відклав угоду про передання Маврикію архіпелагу Чагос, де розташована спільна британсько-американська військова база.

Як зазначається, це сталося після того, як США не змогли офіційно підтвердити її схвалення.

Британські посадовці заявили, що вони не повністю відмовляються від угоди, але в них закінчився час для прийняття законодавства до закінчення сесії найближчими тижнями.

Однак, очікується, що законопроєкт щодо Чагоса не буде представлений у промові короля в середині травня під час відкриття наступної сесії.

Речник британського уряду заявив, що Дієго Гарсія є ключовим стратегічним військовим активом як для Великої Британії, так і для США.

"Забезпечення довгострокової операційної безпеки є і залишатиметься нашим пріоритетом – це головна причина угоди. Ми продовжуємо вважати, що угода – це найкращий спосіб захистити довгострокове майбутнє бази, але ми завжди казали, що продовжимо угоду лише за умови підтримки США. Ми продовжуємо співпрацювати зі США та Маврикієм", – акцентував він.

Острови Чагос, офіційно відомі як британська територія в Індійському океані, Велика Британія контролює їх з початку 19 століття.

Угода передбачає, що Британія передасть суверенітет над територією Маврикію та платитиме в середньому $136 млн на рік за оренду спільної британсько-американської військової бази на острові Дієго-Гарсія.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у січні вже розкритикував Велику Британію за укладення угоди про продаж острова Дієго-Гарсія в Індійському океані у складі архіпелагу Чагос острівній державі Маврикій минулого року. Він використав це як ще одну причину того, чому США повинні володіти Гренландією.

В уряді Британії тоді відповіли, що Лондон не йтиме на компроміси у питаннях національної безпеки.