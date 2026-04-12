Великобритания отложила план по передаче Маврикию островов Чагос

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отложил соглашение о передаче Маврикию архипелага Чагос, где расположена совместная британско-американская военная база.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, это произошло после того, как США не смогли официально подтвердить свое одобрение.

Британские чиновники заявили, что они не полностью отказываются от соглашения, но у них истек срок для принятия законодательства до окончания сессии в ближайшие недели.

Однако ожидается, что законопроект по Чагосу не будет представлен в речи короля в середине мая во время открытия следующей сессии.

Представитель британского правительства заявил, что Диего-Гарсия является ключевым стратегическим военным активом как для Великобритании, так и для США.

"Обеспечение долгосрочной операционной безопасности является и останется нашим приоритетом – это главная причина соглашения. Мы по-прежнему считаем, что соглашение – это лучший способ защитить долгосрочное будущее базы, но мы всегда говорили, что продлим соглашение только при условии поддержки США. Мы продолжаем сотрудничать с США и Маврикием", – подчеркнул он.

Острова Чагос, официально известные как британская территория в Индийском океане, Великобритания контролирует с начала 19 века.

Соглашение предусматривает, что Великобритания передаст суверенитет над территорией Маврикию и будет платить в среднем $136 млн в год за аренду совместной британско-американской военной базы на острове Диего-Гарсия.

Напомним, президент США Дональд Трамп в январе уже раскритиковал Великобританию за заключение соглашения о продаже острова Диего-Гарсия в Индийском океане, входящего в состав архипелага Чагос, островному государству Маврикий в прошлом году. Он использовал это как еще одну причину того, почему США должны владеть Гренландией.

В правительстве Великобритании тогда ответили, что Лондон не пойдет на компромиссы в вопросах национальной безопасности.