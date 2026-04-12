Поблизу грецького Криту врятували понад 90 мігрантів

У великодню неділю грецькі служби провели три окремі пошуково-рятувальні операції на півдні Криту після того, як біля узбережжя було виявлено човни з мігрантами, на борту яких перебувала загалом 91 особа.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Під час останнього інциденту судно Frontex за допомогою безпілотника виявило човен із 35 особами на борту приблизно за 55 морських миль на південний схід від Калої Ліменес.

Перед цим судно берегової охорони та дрон виявили 22 особи на борту іншого човна приблизно за 45 морських миль на південний схід.

У ході окремої операції 34 особи були врятовані приблизно за 44 морські милі на південь від цього району.

Очікується, що мігрантів доправлять до Калої Ліменес, а потім перевезуть до тимчасового приймального центру в Іракліоні.

Нагадаємо, на початку лютого неподалік грецького острова Хіос, що в Егейському морі, човен зіштовхнувся з кораблем берегової охорони, внаслідок чого загинули 15 мігрантів.

Наприкінці грудня впродовж однієї доби грецька берегова охорона врятувала 460 мігрантів біля узбережжя островів Крит та Гавдос.