У берегов греческого Крита спасли более 90 мигрантов

В пасхальное воскресенье греческие службы провели три отдельных поисково-спасательных операции на юге Крита после того, как у побережья были обнаружены лодки с мигрантами, на борту которых находилось в общей сложности 91 человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Во время последнего инцидента судно Frontex с помощью дрона обнаружило лодку с 35 людьми на борту примерно в 55 морских милях к юго-востоку от Калои Лименес.

Перед этим судно береговой охраны и дрон обнаружили 22 человека на борту другой лодки примерно в 45 морских милях к юго-востоку.

В ходе отдельной операции 34 человека были спасены примерно в 44 морских милях к югу от этого района.

Ожидается, что мигрантов доставят в Калои Лименес, а затем перевезут во временный приемный центр в Ираклионе.

Напомним, в начале февраля недалеко от греческого острова Хиос в Эгейском море лодка столкнулась с кораблем береговой охраны, в результате чего погибли 15 мигрантов.

В конце декабря в течение суток греческая береговая охрана спасла 460 мигрантов у побережья островов Крит и Гавдос.