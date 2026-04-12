Глава МЗС Латвії закликає країни НАТО збільшувати видатки на оборону та зміцнювати єдність

Єдність альянсу та збільшення витрат на оборону мають критично важливе значення для безпеки Європи.

Про це заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже, виступаючи на засіданні постійного комітету Парламентської асамблеї НАТО в Ризі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Вона зазначила, що на майбутньому саміті НАТО в Анкарі союзникам необхідно продемонструвати конкретний прогрес на шляху до збільшення оборонного фінансування до 5% від валового внутрішнього продукту (ВВП). За словами міністерки, це важлива умова для зміцнення можливостей альянсу та успішної подальшої співпраці.

Глава МЗС зазначила, що Латвія вже близька до досягнення цієї мети, ставши першою країною НАТО, яка закріпила в законі зобов'язання виділяти на оборону 5% від ВВП. Цього року оборонний бюджет Латвії становить близько 4,9% від ВВП, а в подальшому планується забезпечувати його на рівні не нижче 5%.

Говорячи про виклики у сфері безпеки, Браже підкреслила зростаюче значення технологій – штучний інтелект, квантові технології, зв'язок 6G, розвиток космічних технологій та біомедицини стають важливою сферою конкуренції між державами. Міністерка зазначила, що Латвія активно розвиває сферу оборонних інновацій та співпрацю між оборонним сектором, наукою та промисловістю.

Особливу увагу в Латвії приділяють розвитку дронів. Латвія спільно з Великою Британією очолює міжнародну коаліцію дронів, пропонуючи союзникам можливості для тестування інновацій, зокрема в Центрі компетенції автономних систем та на військовому полігоні "Селія".

Браже підкреслила, що ситуація у сфері безпеки у світі взаємопов’язана. Війна Росії проти України та напруженість на Близькому Сході впливають як на регіональну, так і на глобальну безпеку, економіку та енергетику, а також потенційними цілями сучасних загроз можуть стати критична інфраструктура та цифрове середовище, зазначила міністерка.

Нещодавно ЗМІ повідомили, що Білий дім розглядає план покарання деяких членів НАТО, які, на думку Трампа, не допомогли США та Ізраїлю під час війни в Ірані. Серед потенційних варіантів – виведення американських військ з цих країн та закриття баз США.

Також Трамп заявляв, що серйозно розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО.

Втім, міністр оборони Британії Джон Гілі вважає, що США залишаються "повністю відданими НАТО", попри коментарі Трампа.